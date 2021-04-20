شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في مضان (8).. الأهلي يبدأ عصر الهيمنة على القمة برباعية رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:





الأهلي يبدأ عصر الهيمنة على القمة برباعية رمضانية

فى 4 نوفمبر عام 2004 تقابل الأهلي والزمالك مجددًا خلال شهر "الصيام"، وذلك ضمن مباريات الدورى موسم 2004/2005، واكتسح الأحمر غريمه التقليدي بأربعة أهداف مقابل هدفين أحرز للأهلي، محمد أبو تريكة "هدفين" والأنجولى جيلبرتو "هدف" وعماد متعب "هدف"، وسجل للزمالك جمال حمزة وعبد الحليم على من ركلتي جزاء.

المباراة كانت بمثابة بداية الهيمنة الأهلاوية على لقاءات القمة في الدوري المصري، حيث فاز الفريق في 6 من 7 مباريات لعبت بعدها، وبقي حتى عام 2018 لم يخسر في الدوري ضد الزمالك إلا مرة واحدة في عام 2007.

القمة كانت الأولى لمحمد بركات لاعب وسط الأهلي القادم للفريق في صيف 2004 بعد رحلة احتراف في الخليج، لينضم لكتيبة من النجوم الموهوبين مثل الأنجولي سبستيان جيلبرتو وعصام الحضري ووائل جمعة والصاعد عماد متعب.

وعلى الجانب الآخر، كان الزمالك بطل الدوري في 2003 و2004 يتحضر لتسليم الشعلة للأهلي بعد عامين من الهيمنة، وتحديدا منذ خسارة 6-1 الشهيرة التي فشل الأهلي بعدها في 4 قمم بالدوري مكتفيا بتعادل و3 هزائم.