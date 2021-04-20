شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: لن أرحل عن بيراميدز.. وانضمامى للنادى عن قناعة تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رمضان صبحى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على إمكانية رحيله عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، وهل هو نادم على تلك الخطوة التى اتخذها مؤخرًا.

وقال رمضان عبر حسابه على انستجرام: "نظرًا لما يتم تداوله من اخبار مؤخرًا، فأود التوضيح بانى سعيد جدًا بالتواجد فى نادى بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الأن، وفكرة الرحيل عنه لأى وجهة أخرى داخل أو خارج مصر ليست مطروحة من الأساس فى الوقت الحالى أو المستقبل القريب.

أضاف رمضان: "لست مندهشًا مما تم تداوله بعد تصريحاتى التليفزيونية الأخيرة التى استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى فى التشكيك فى خطوة انتقالى لبيراميدز، والتى بالعكس تماما تمت عن قناعة تامة منى وبمشروع النادى فى المستقبل".

تابع: "كل تركيزى الأن هو بذل اقصى مجهود مع زملائى داخل الفريق للوصول لابعد نقطة فى جميع البطولات التى نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وأيضًا من أجل الحفاظ على تواجدى داخل المنتخب الأول وتجهيزًا ايضًا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبى".