شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة الزمالك وبيراميدز الصيفية.. بدون مقابل مادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365” تفاصيل الصفقة المرتقبة بين ناديي الزمالك وبيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما شهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة بين الناديين للاتفاق على تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظر إبرامها.

وبموجب الصفقة المنتظرة ينتقل لاعبان من صفوف الزمالك لنادي بيراميدز مقابل حصول القلعة البيضاء على خدمات ثنائي آخر، وبالفعل تم الاستقرار على الأسماء المنتظر تواجدها في الصفقة.

ومن المقرر أن يضم الزمالك الثنائي إيريك تراوري وعمر جابر في الميركاتو الصيفي المقبل، مقابل انتقال الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني لنادي بيراميدز، حيث رفض مسئولو القلعة البيضاء ضم محمود حمدي الونش للصفقة وتمسكوا باستمراره، وينص اتفاق الزمالك وبيراميدز، على انتقال اللاعبين المذكورين دون تحمل خزينة الناديين أي أعباء مالية إضافية.

وبعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على تفاصيل الصفقة، تتبقي موافقة اللاعبين الأربعة على إتمامها، حيث من المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع الثنائي تراوري وعمر جابر للاتفاق على تفاصيل عقديهما في الموسم الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للثنائي زيزو وعبد الغني مع نادي بيراميدز.

ويستهدف مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع لاعب آخر من صفوف بيراميدز هو عبد الله بكري، مدافع الفريق، وهو ما جعل هناك ترحيبا برحيل محمد عبد الغنى في إطار الصفقة التبادلية المنتظرة.