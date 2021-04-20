رئيس الريال: الدوليين يلعبون مباريات لا نعرفها.. ودوري السوبر سيغير انضمامهم للمنتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي، أنه يعمل مع رؤوساء الأندية الأوروبية على تعديل طريقة انضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم في الفترة المقبلة.

وأشار بيريز في حوار مطول مع برنامج التشيشرينجو، إلى أن دوري السوبر الأوروبي سيكون عاملًا مساعدًا ماديًا لعدد من الأندية الصغيرة في القارة الأوروبية.

وقال بيريز: "ليس من السهل عليّ أن أجلس مع اللاعبين وأتحدث معهم عن تخفيض رواتبهم، لكن كان علينا القيام بذلك لنبقى على قيد الحياة، أحب لاعبي ريال مدريد كثيرًا وتمكنا من تخفيض الرواتب في أحد أيام السبت فقط، إنهم رائعون".

وأكمل: "دوري السوبر الأوروبي سيساعد برشلونة، لم استغرق وقتًا أو مجهودًا طويلًا لإقناع خوان لابورتا بالمشاركة، من الوارد أن أقوم غدًا بمنح لابورتا مقعد رئاسة دوري السوبر الأوروبي، لا أرغب به من الأساس".

وأضاف: "أعد بأننا سنساعد الأندية الصغيرة، دوري السوبر الأوروبي جاء لأننا نخسر الأموال في ريال مدريد، وكذلك برشلونة وأتلتيكو، وأندية إنجلترا وإيطاليا، وعلينا أن نساعد بعضنا البعض".

وأردف: "ليس من المنطقي أن تكسب الأندية المتواضعة في الليجا أموالًا أكثر من برشلونة أو مثله، هذا لا يمكن أن يحدث، نحن في زمن غريب، الأمر نفسه ينطبق على الستة الكبار في إنجلترا مقارنة بـ14 فريق آخر متواضع".

وعن انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم، فاختتم بيريز: "علينا أن نغير الكثير من الأشياء، لدينا الكثير من المباريات كأندية، والمنتخبات تلعب مباريات لا نعرف عنها شيئًا ولا يعرفون حتى كيف يفوزون بها، علينا أن نتغير".