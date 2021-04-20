"احترم نفسك".. رئيس ريال مدريد يهاجم رئيس الدوري الإسباني بسبب دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي، أن فريقه لن يتم إقصاءه من بطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن خافيير تيباس رئيس رابطة "لا ليجا" عليه احترام نفسه.

وقال بيريز، في مقابلة أجراها مع برنامج "التشيشرينجو": "دوري السوبر الأوروبي سينطلق في أقرب وقت ممكن، سنتحدث مع يويفا وفيفا، ولا أعلم لماذا هم غاضبون؟ هم لا يحققون دخلًا لنا لإنقاذ كرة القدم، وعندما أقول إنقاذ كرة القدم فهو إنقاذ للجميع لنعيش جيدًا في السنوات الـ20 القادمة على الأقل، الآن الوضع مأساوي جدًا".

وأضاف: "لا يجب على يويفا أن يقوم بتهديدنا، علينا أن نجلس ونتشاور، ريال مدريد لن يتم إقصاءه من دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "تهديدنا من يويفا لن يُجدي، اللاعبين هادئين لأنهم يعرفون أن التهديدات لن تُنفذ، الاتحاد الأوروبي يريد احتكار كرة القدم ولكن عليهم بالشفافية، التطور الذي يعملون على تنفيذه عام 2024 لن يجدي، عندما نصل إلى 2024 سنكون في عداد الأموات بسبب الملايين التي نخسرها".

وأردف: "رئيس الليجا عليه أن يحترم نفسه، ريال مدريد لن يتم إقصاءه من الليجا".

وأوضح: "الدوريات ستُلعب بشكل طبيعي، الأمور ستكون أجمل كثيرًا في وجود دوري السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا لا يجذب أحدًا قبل الدور ربع النهائي، لماذا علينا أن نلعب مع فرق متواضعة؟!".

وأكمل: "حتى الآن لم نقم بدعوة باريس سان جيرمان للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي".

وواصل: "بايرن والفرق الألمانية لم يتم دعوتها لدوري السوبر الأوروبي، سنكون 15 فريقًا و5 فرق أخرى يتناوبون على المشاركة، روما ونابولي سيكون لهم الحق في المشاركة أيضًا، لكن كل هذه الفرق ستحصل على أموالهم من الـ15 فريق الثابتين بالبطولة والتي ستلعب كل أسبوع".

وأكد: "دوري السوبر الأوروبي ليس بطولة الأغنياء، إنها مسابقة لإنقاذ كرة القدم، ونحن لن نسمح بإختفاء كرة القدم، ولن يكون للكبار فقط، سنعلن عن بطولة للناشئين أيضًا ليتطوروا بشكل أكبر".

وأتم رئيس ريال مدريد قائلا: "ما قاله رئيس الاتحاد الأوروبي إهانة كبيرة لأنييلي، أراه غير جدير بموقعه على رئاسة يويفا، علينا أن نغير الاتحاد الأوروبي ولا نريد رئيسًا يهين أحدًا، نريد الشفافية في أوروبا الديمقراطية التي لا يصح أن يقال بها ما قيل".