رئيس الريال: راموس قد يرحل.. رونالدو لن يعود.. نريد مبابي.. وأتمنى بقاء ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لن يعود للملكي في الفترة المقبلة كون الأمر "غير منطقيًا" حسب تعبيره.

وأشار بيريز في تصريحات لبرنامج التشيشرينجو، إلى أنه يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل حاجة ريال مدريد لجهوده.

وبدأ بيريز حديثه قائلًا: ""التعاقد مع مبابي؟ أنا هنا للحديث عن دوري السوبر الأوروبي ليس عن اللاعبين والانتقالات".

لكنه عاد وصرح: "أرتدي قناع المشجع وأقول لنفسي تعاقد مع مبابي، ريال مدريد بحاجة للتغيير، لقد توجنا بالكثير من الألقاب ويجب أن ننعش شغفنا مرة أخرى".

وعن احتمالية التعاقد مع رونالدو مرة أخرى، فقال بيريز: "كريستيانو لن يعود لريال مدريد".

وتطرق بيريز للحديث عن تجديد التعاقد مع سيرخيو راموس، قائلًا: "حتى الآن لا نفكر إلا في حل أزماتنا المالية فقط، نحن في وضع سيء، كلنا سيئون، الموسم الماضي اللاعب وافق على تخفيض 10% من أجره، وإذا تكرر ذلك فأنني سأوقع معه فورًا".

وحول احتمالية التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، فقال: "والده جاء إلينا وكعادة أي شخص يأتي إلى ريال مدريد.. يرحل منبهرًا".

وتطرق رئيس ريال مدريد للحديث عن مستقبل ليونيل ميسي، قائلًا: "أتمنى أن يظل ميسي مع برشلونة، يجب أن تظل المنافسة قائمة بقوة بين الفريقين".

واختتم: "الكلاسيكو مبهر، عندما نواجه برشلونة فالعالم كله يقف على قدمه، الجميع يتوقف عن التنفس، وهذا لا يحدث في ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي".