رئيس ريال مدريد: دوري السوبر سيعوضنا عن دوري أبطال أوروبا "رديء المستوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:



أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي، أن مسابقة دوري أبطال أوروبا فقدت الاهتمام، مشيرا إلى أن بطولة دوري السوبر الأوروبي ستعوض الجماهير عن ذلك.

وقال بيريز، في مقابلة أجراها مع برنامج "التشيشرينجو": "دوري أبطال أوروبا فقد الاهتمام الآن، دوري السوبر الأوروبي ليس مغلقًا على أندية بعينها، أي نادِ بإمكانه المشاركة".

وأضاف: "الجماهير أصبحت لا تهتم بكرة القدم، لماذا؟!، لوجود الكثير من المباريات ضعيفة المستوى ورديئة الجودة، لست مالكًا لريال مدريد ولكننا نفعل ذلك لتوليد موارد وإنقاذ كرة القدم، نحن في مرحلة حرجة".

وتابع: "مباراة بين برشلونة ومانشستر ستكون أكثر متعة من لقاء بين مانشستر وفريق ضعيف في دوري أبطال أوروبا، المسابقات الأخرى لا تقدم الأموال، الأمر مثل الهرم فإذا كان لديك مال في القمة سيتولد أموال أخرى من القاع".

وأردف: "نتوقع أن يكون دوري السوبر الأوروبي معوضًا للخسائر الكبيرة التي نتعرض لها بدلًا من دوري أبطال أوروبا، الأندية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا قدمت حلًا للوضع السيء الذي تعيشه لكرة القدم".

وأوضح: "علينا أن نقدم حلول رابحة ماديًا بعمل المزيد من المباريات الأكثر تنافسية، ريال مدريد فقط خسر 400 مليون يورو هذا الموسم ولم يتحرك أحدًا لإنقاذنا".

وأكمل: "عندما يكون ربحك فقط من البث التليفزيوني فعلينا التحرك بحذر لتحقيق عوائد أخرى، ما نقوم به ليس فقط لإنقاذ الأندية، ولكنه من أجل كرة القدم بوجه عام".

وأتم رئيس ريال مدريد قائلا: "كرة القدم عليها أن تتطور، جائحة كورونا سرعت موعد الإعلان عن دوري سوبر أوروبا لأننا تدمرنا في الفترة الماضية، أعلنا عن البطولة لإنقاذ كرة القدم".