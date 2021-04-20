شكرا لقرائتكم خبر عن غضب محمد صلاح أمام ليدز .. روبرتسون يسير على خطى ساديو ماني ( فيديو وصور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، انفجر غضبا خلال لقاء فريقه أمام ليدز يونايتد الذي أقيم مساء الإثنين ضمن منافسات الأسبوع 32 من عمر البريميرليج وانتهى بتعادل الفريقين 1/1.

البداية جاءت عند الدقيقة 71 والتى شهدت نزول محمد صلاح وخروج ساديو ماني صاحب هدف الفريق الوحيد خلال هذا اللقاء، وأظهرت كاميرات المباراة وجه محمد صلاح غاضبا على غير طبيعته.

وأثار روبرتسون غضب محمد صلاح عند الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني بعدما رفض النجم الاسكتلندي تمرير الكرة للمهاجم المصري الذي كان في وضع انفراد بحارس الفريق صاحب الأرض، وفضل الاستمرار بالكرة حتى دخل بها لمنقطة جزاء الفريق المنافس وفقد الكرة بفضل براعة أحد المدافعين.

لحظة أنانية روبرتسون مع محمد صلاح أمام ليدز

وأصبح روبرتسون يسير على نهج ساديو ماني مع محمد صلاح داخل فريق ليفربول من حيث الأنانية مع محمد صلاح، وكان المشهد الأخير الذي قام به ماني مع صلاح خلال لقاء الذهاب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

لحظة أنانية روبرتسون مع محمد صلاح أمام ليدز

أضاع محمد صلاح هدفا محققا عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني بعدما استلم كرة طولية من فابينو وانفرد بها النجم المصري وسدد الكرة بجوار العارضة اليسرى للفريق صاحب الأرض.

لحظة أنانية روبرتسون مع محمد صلاح أمام ليدز

وعند الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني سجل فريق ليدز يونايتد هدف التعادل بعدما كم كبير من الفرص أضاعها خلال الشوط الثاني عن طريق دييجو لورينتي الذي سدد الكرة برأسه في شباك أليسون بيكر مستغلا الكرة العرضة المنفذة من نقطة الركلة الركنية.