شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: إضاعة الزمالك ضربة الجزاء أمام الأهلي جاءت في مصلحة الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بالأداء الذي قدمه محمود البنا، خلال إدارته مباراة الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال جمال الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «محمود البنا أدار المباراة تحكيميًا بشكل جيد. هذه بداية عدم الاستعانة بحكام أجانب في مباريات القمة».

وأضاف: «أتمنى ننسى فكرة الاستعانة بحكام أجانب في أي من مباريات الدوري المصري في الفترة المقبلة».

وأوضح: «بالتأكيد كانت هناك بعض الأخطاء لمحمود البنا، ولكنها بسيطة وغير مؤثرة»، مضيفًا: «ضربة الجزاء التي احتسبت الزمالك صحيحة، وإضاعتها كان في مصلحة الحكم، لأنه كان هناك هدوء من لاعبي الأهلي بعد ضربة الجزاء، كما أن لاعبي الزمالك شعروا أنهم حصلوا على حقهم».