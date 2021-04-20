شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي: الزمالك استحق التتويج بدوري المحترفين على حساب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين زكي، المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن فريقه هدفه هو تحقيق البطولات وعدم النظر لأى شئ آخر.

وأضاف حسين زكي، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك استحق التتويج بدوري المحترفين على حساب الأهلي.

وتابع: «لقد درسنا المباراة الأخيرة جيدا، وعالجنا الأخطاء التي وقعنا فيها وبالفعل نجحنا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أشكر اللاعبين على ما حققوه برغم الظروف الصعبة».

وأكد: «هزيمة فريق كرة القدم أمام الأهلي أمس، زادت الضغوط على لاعبينا لضرورة مصالحة الجماهير البيضاء، وعدم خسارة قمة أخرى».

وأردف: «الحمد لله اخدنا اللقب بعد منافسة طويلة، احنا طلبنا من اللعيبة اننا نقتل اللعب ونلعب ببطء علشان نخلص الهجمة في اخر ثانية ولا اتنين، جميع اللاعبين هم نجم الفريق ولايوجد نجم أوحد».