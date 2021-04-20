شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليدز وأهداف الفريقين في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ليدز يونايتد بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الإنجليزي. وبهذه النتجة احتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 52 خلف تشيلسي صاحب 54 نقطة.

وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على نظيره ليدز يونايتد خلال الشوط الأول بهدف دون رد سجله السنغالي ساديو ماني في الشوط الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب ايلاند رود معقل فريق ليدز ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ ليفربول ضاغطا بقوة على فريق ليدز يونايتد خلال اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الأسبوع 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وشهدت الدقيقة الثالثة من الشوط الأول فرصة حقيقية للفريق الضيف بعدما لعب تياجوا ألكانتارا كرة طولية في ظهر دفاعات فريق ليدز لينفرد فرمينو بمرمى الفريق المنافس ولكن يضع المهاجم البرازيلي الكرة خارج الملعب بدلا من اسكانها الشباك.

وعند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول سدد النجم الإسباني تياجوا ألكانتارا كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء ليدز يونايتد كادت أن تسكن الشباك ولكن الكرة في اللحظة الأخيرة ارتفعت قليلا عن قائم الفريق المنافس لتخرج بسلام على مرمى ليدز.

وشهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول فرصة ثالثة لفريق ليفربول أضاعها أيضا النجم البرازيلي فرمينو بعدما استلم الكرة العرضية القصيرة من فابينو داخل منطقة جزاء ليدز ولكن النجم البرازيلي استلم الكرة بشكل خاطئ مما جعل الكرة ترتفع عن قدمه الأيمن وتذهب إلى مدافع الفريق المنافس الذي أخرجها لركلة ركنية.

وحاول فريق ليفربول تسجيل هدفا مبكرا خلال منتصف الشوط الأول ولكن لم يفلح مهاجمو الريدز من تحقيق هذا الأمر بفضل التمركز الجيد لمدافعي فريق ليدز خاصة أن محمد صلاح غاب عن التشكيل الأساسي لهذه المباراة.

وجاءت فرصة خطيرة للنجم البرتغالي جوتا عند الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة العرضية من ربتسون ولكن النجم البرتغالي بالغ في المراوغة وسدد في نهاية الأمر الكرة في جسد المدافع.

وكثف مهاجمي الفريق الأحمر محاولاتهم الهجومية ولكن دون جدوي. وجاءات الدقيقة 25 من خطأ فادح من فابينو الذي أرجع الكرة بشكل خاطئ وتذهب الكرة لمهاجم ليدز باتريك بافارد الذي انفرد بحارس ليفربول الذي تصدى للكرة ببراعة وأبعدة الكرة عن مرماه لتصطدم بأحد زملاءه وتخرج في النهاية لركلة ركنية.

واستمر مسلسل الفرص الضائعة بقيادة النجم البرازيلي فرمينو الذي حصل على الكرة في الدقيقة 27 وينفرد بمرمى ليدز يونايتد من الطرف الأيسر لفريقه ولكن النجم البرازيلي كعادته في هذا اللقاء سدد الكرة في جسد المدافع.

وجاءت الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول ليسجل ليفربول الهدف الأول عن طريق ساديو ماني بعدما استقبل أرلوند الكرة الطولية من جوتا من وسط المعلب ليستقبلها داخل منطقة جزاء ليدز ليمرر الجناج الإنجليزي إلى المهاجم السنغالي الخالي من المراقبة ويضع الكرة في الشباك.

وبعد هدف ساديو ماني تحرر لاعبو ليدز يونايتد من حذرهم الدفاعي وكاد أن يسجل الفريق صاحب الأرض هدف التعادل عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعدما سدد باتريك بافارد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن التمركز الصحيح للحارس البرازيلي أليسون بيكر منع الكرة من المرور.

بدأ ليفربو الشوط الثاني بقوة هجومية في محاولة لإنهاء اللقاء بنسبة كبيرة، وجاءت الخطورة الأولى عن طريق النجم البرازيلي فرمينو الذي سدد كرة قوية عند الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني ولكن حارس ليدز تصدى للكرة وأبعدها عن شباكه.

وعلى استحياء حاول فريق ليدز العودة للمباراة من خلال تنفيذ بعض الهجمات على مرمى أليسون بيكر ولكن كاباك وأليسون بيكر نجحا في ابعاد الكرة وإفساد هجمات الفريق صاحب الأرض.

وشهدت الدقيقة 59 خطورة كبير لفريق ليدز بعدما أرسلت كرة عرضية خطيرة أمام أليسون بيكر ولكن ملنر ينقذ فريقه من هدف التعال ويبعد الكرة لركلة ركنية.

وأنقذ أليسون بيكر فريقه من هدفا محققا عند الدقيقة 69 بعدما توغل كوستا في دفاعات ليفربول وسدد لاعب ليدز يونايتد كرة قوية ولكن الحارس البرازيلي تصدى للكرة وحافظ على تقدم فريقه.

وشهدت الدقيقة 71 نزول محمد صلاح وخروج ساديو ماني صاحب هدف الفريق حتى هذه اللحظة. وأثار جوتا غضب محمد صلاح عند الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني بعدما رفض النجم البرتغالي تمرير الكرة للمهاجم المصري الذي كان في وضع انفراد بحارس الفريق صاحب الأرض.

وأضاع محمد صلاح هدفا محققا عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني بعدما استلم كرة طولية من فابينو وانفرد بها النجم المصري وسدد الكرة بجوار العارضة اليسرى للفريق صاحب الأرض.

وعند الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني سجل فريق ليدز يونايتد هدف التعادل بعدما كم كبير من الفرص أضاعها خلال الشوط الثاني عن طريق دييجو لورينتي الذي سدد الكرة برأسه في شباك أليسون بيكر مستغلا الكرة العرضة المنفذة من نقطة الركلة الركنية.

واضاع تشامبرلين هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما استلم كرة عرضية من أقدام ربتسون ولكن الأول سدد الكرة في أيدى حارس ليدز يونايتد.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول التشكيل الأساسى لمواجهة ليدز يونايتد فى اللقاء الذي سيجمعهما التاسعة مساء اليوم الإثنين 19-4-2021 فى الجولة 32 بالدورى الإنجليزى .

ويغيب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد ويجلس على دكة البدلاء ويلعب بدلاً منه البرتغالي جوتا وتبحث جماهير ليفربول عن مشاهدة المباراة فى بث مباشر .

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابينيو، روبرتسون.

الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو.

الهجوم: مانى، جوتا، فيرمينو.