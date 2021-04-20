شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتحدث عن مفاوضات بيراميدز لضمه .. وأزمته مع بيتسو موسمياني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود عبدالمنعم كهربا عن أزمته خلال الفترة الماضية مع مدربه الجنوب أفريقي، بيتسو موسمياني عقب نهاية لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري والذي فاز بها المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وقال كهربا: «أخطأت في أزمة عدم مصافحة مدربي بيتسو موسيماني، ولكن البعض يحاول تضخيم أزماته باستمرار وإظهاره في صورة المتمرد، وهذه الصورة غير صحيحة».

أضاف كهربا خلال تصريحاته المتلفزة، أنه رفض الانضمام لبيراميدز وتسمك بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، مؤكدا أن ناديه الحالي رفض حصوله على 20 مليون جنيه، وحصلت في النهاية على مبلغ مالي أقل.

وقال محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، إنه أفضل لاعب في مصر حاليا وليس في القلعة الحمراء فقط.