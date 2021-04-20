شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض ذبح لاعبي الزمالك بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ذبح لاعبيه بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي مساء الأحد، بهدفين لهدف، مؤكدا أن الفريق الأفضل هو من خسر القمة، مشيرا إلى أن الزمالك دفع ثمن الأخطاء بهدفين.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدف لهدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي مساء الأحد.

وحرص كارتيرون على توصيل رسالة سريعة للاعبين خلال مران أمس الإثنين، استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، مؤكدا أن الخسارة أمام الأهلي ليست نهاية المطاف، ولا يزال الدوري طويلا وفى بدايته، ويجب السعي لعدم فقدان نقاط جديدة في المرحلة المقبلة.

وشدد كارتيرون على أن المباريات القادمة ستشهد سقوطا للمنافس، سواء في فخ التعادل أو الخسارة ويجب السعي لحصد كافة نقاط المباريات المقبلة، لاستغلال أي سقطة للفريق الأحمر والانفراد بصدارة الدوري.

وقال كارتيرون فى تصريحاته بعد المباراة: "فريق الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في كل مركز، ولم أشعر بغياب أي لاعب، لكنني نادم على شكل الفريق في بداية الشوط الأول لأنني شعرت بأننا غير قادرين على الحركة والأهلي لعب في البداية بشكل طيب، وسجل هدفين، ولو تم تسجيل ركلة الجزاء المهدرة كان من الممكن أن تتحول نتيجة المباراة".

كما أشار المدير الفني للزمالك إلى أن الأهلي كان الأفضل في بداية المباراة، موضحا أن لاعبي الزمالك كانوا يرغبون في عمل كل شيء في الكرة، وهذا ما أثر علينا بالسلب، مشددا على أن الزمالك كان يلعب في الشوط الأول على الأطراف، لذلك ظهرت المساحات في وسط الملعب، ولكن بعد ذلك نجحنا في غلق المساحات في الشوط الثاني.

وتابع كارتيرون: "جميع اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، ومن الوارد أن تكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يجب أن أراعي نفسية اللاعبين وأي قرار سريع الآن لن يكون في مصلحة الفريق".

وعن تغيير عبد الله جمعة والدفع به في المباراة، أكد كارتيرون أنه لم يكن متأخرا، موضحا أنه كان له دور خاص في عمل الكرات العرضية بينما أحمد فتوح لعب بشكل طيب في بداية الشوط الثاني.