شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. ثنائية فيلكس وهادى خشبة تعلن التتويج بكأس النخبة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وفى 5 أبريل 1998 توج الأهلى، بقيادة مدربه الألمانى الجديد آنذاك راينر تسوبيل، بكأس النخبة العربية للمرة الثانية على التوالى والتى استضافها الأفريقى التونسى فى الفترة من "1 أبريل حتى 5 أبريل 1998"، بمشاركة كل من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وحسم الأهلى اللقب بعد فوزه فى الجولة الختامية على حساب مولودية وهران الجزائرى باستاد المنزه بهدفين دون رد سجلهما فيليكس أبواجى فى الدقيقة "42"، واضاف هادى خشبة من ضربة جزاء أحتسبها الدولى المغربى سعيد بلقولة الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدلا من الضائع..

مثل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة المدير الفنى الألمانى راينر تسوبيل :عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى "كابتن الفريق"،ياسر ريان، على ماهر، وفيليكس أبواجى، وشارك كل من محمد ثابت صاروخ بدلا من ياسر ريان فى شوط المباراة الثانى، وضمت القائمة المتوجة كلا من مصطفى كمال، حسام حسن، مجدى طلبة، أحمد كشرى، محمد شرف، أحمد نخلة، وغيرهم.

وتوج النادى الأهلى ببطولة أبطال الكئوس العربية فى نسختها عام 1995 والتى نظمها النادى الأهلى بالقاهرة

البطولة العربية للأندية أبطال الدورى 1996 كانت ثانى ألقاب النادى الأهلى فى النسخة التى أقيمت بالقاهرة .

بطولة النخبة العربية ” السوبر ” فى نسخة 1997 والتى أقيمت بالمغرب .

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.