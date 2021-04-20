شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الزمالك يهاجم لاعبي فريق الكرة: «اتعلموا مننا.. بندوس على نفسنا علشان البطولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا حسين زكي، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد، إلى اقتداء باقي الألعاب في النادي بفريق اليد بعد التتويج ببطولة الدوري.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: «مش بنحط نفسنا في مقارنة مع كرة القدم أو حد».

ووجه مدرب اليد رسالة للاعبي فريق كرة القدم: «اتعلموا مننا».

وتابع: «بنركز في مجهودنا ونوصل لأعلى مستوى ونجيب بطولات».

وأضاف مدرب الزمالك المتوج ببطولة الدوري: «إحنا بندوس على نفسنا علشان نجيب البطولات، بتمنى كل الناس تعمل زينا».