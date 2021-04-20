شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تجري مسحة كورونا في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت بعثة نادي بيراميدز المسحة الرسمية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والخاصة بمباراة نكانا الزامبي في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وبمجرد أن وصلت بعثة الفريق إلى مدينة ندولا الزامبية خضع جميع أفرادها للمسحة بفندق الإقامة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة من عصر الأربعاء على نظيره نكانا الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.