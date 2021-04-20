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مدرب يد الزمالك: طالبت اللاعبين بقتل اللقاء لمنع ريمونتادا الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسين زكي، مدرب نادي الزمالك لكرة اليد، عن تتويج الفريق ببطولة الدوري على حساب النادي الأهلي.

وقال حسين زكي في تصريحات تليفزيونية: «حاولنا نمسك الملعب ونبقى احنا إلى سايقين اللقاء، ويكون في تدوير بين اللاعبين علشان يكملوا لحد آخر اللقاء».

وأضاف: «الحمد لله اخدنا اللقب بعد منافسة طويلة، احنا طلبنا من اللعيبة اننا نقتل اللعب ونلعب ببطء علشان نخلص الهجمة في اخر ثانية ولا اتنين».

وتابع: «كل اللعيبة هي نجم الفريق مفيش نجم أوحد».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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