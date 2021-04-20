شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في زامبيا تستقبل بعثة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت السفارة المصرية في زامبيا على استقبال بعثة نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مدينة ندولا استعدادا لخوض مباراة نكانا في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر مندوب عن السفارة لمطار مدينة ندولا للترحيب بالبعثة واستقبالها ورحب بالكابتن هاني سعيد المدير الرياضي مؤكدا على تمنيات السفارة بالفوز لممثل مصر في الكونفدرالية والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية، كما أكد على توجيه السفارة اه بالبقاء مع البعثة في ندولا حتى مغادرتها والعودة للقاهرة.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأربعاء على نظيره الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.