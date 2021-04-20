شكرا لقرائتكم خبر سلة النصر تعانق التاريخ بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى في تاريخه، يتوج النصر ببطولة الدوري الممتاز في نسختها الـ45 بعد فوزه على الوحدة في المواجهة الفاصلة 76 / 70، حيث توجه نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي باللقب عقب المواجهة التي جرت على صالة وزارة الرياضة بالرياض، فيما حصل الوحدة على الميداليات الفضية، ونال الهلال الميداليات البرونزية.

وتم تتويج النصر بحضور رئيس اتحاد كرة السلة غسان طاشكندي الذي قدم الشكر إلى وزير الرياضة على رعايته للبطولة وإلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضوره النهائي وتتويج البطل.

وهنأ طاشكندي نادي النصر بتحقيق بطولة الدوري.

وفيما انصب تركيز النصراويين على كرة القدم، نجح فريق السلة بخطف لقب تاريخي بجانب السوبر السعودي الذي تم حصده قبل أعوام قريبة، وبعراب اللعبة في النادي مدير الفريق بندر الرشود الذي أعاد اللعبة إلى الأضواء، مستفيدا من خبرة اللاعب السابق المدرب عبدالرحيم لال صاحب الإنجازات الفردية وعلى مستوى ناديه أحد والمنتخب.

كما ضم الفريق عددا من الأسماء البارزة في مقدمتهم خالد عبدالجبار وجابر كعبي وأيوب هوساوي.

قبل التتويج باللقب:

