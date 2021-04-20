شكرا لقرائتكم خبر سلة النصر تعانق التاريخ بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم تتويج النصر بحضور رئيس اتحاد كرة السلة غسان طاشكندي الذي قدم الشكر إلى وزير الرياضة على رعايته للبطولة وإلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضوره النهائي وتتويج البطل.
وهنأ طاشكندي نادي النصر بتحقيق بطولة الدوري.
وفيما انصب تركيز النصراويين على كرة القدم، نجح فريق السلة بخطف لقب تاريخي بجانب السوبر السعودي الذي تم حصده قبل أعوام قريبة، وبعراب اللعبة في النادي مدير الفريق بندر الرشود الذي أعاد اللعبة إلى الأضواء، مستفيدا من خبرة اللاعب السابق المدرب عبدالرحيم لال صاحب الإنجازات الفردية وعلى مستوى ناديه أحد والمنتخب.
كما ضم الفريق عددا من الأسماء البارزة في مقدمتهم خالد عبدالجبار وجابر كعبي وأيوب هوساوي.
قبل التتويج باللقب:
- فاز النصر 14 مرة من أصل 18 لقاء
- خسر 4 لقاءات
- جمع 32 نقطة في المركز الأول
كانت هذه تفاصيل خبر سلة النصر تعانق التاريخ بلقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.