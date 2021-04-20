صلاح قائدا للمنتخب المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام البدري منح شارة قيادة المنتخب إلى لاعب ليفربول محمد صلاح.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية في (فيس بوك) أمس أن هذا القرار جاء بعد إبلاغ المدير الفني حسام البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.

ويسعي الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر.