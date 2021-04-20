دوري السوبر الأوروبي.. حرب نووية بكرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفيرن رئيس اليويفا بإيقاف أي لاعب يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، عن المشاركة في البطولات الدولية، حيث أبدى سيفرين رد فعل غاضب على خطط إطلاق دوري السوبر، والتي أعلنت من جانب أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، من بينها ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس، في وقت سابق أمس، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافا دائمين في البطولة.

وأثار هذا الإعلان ضجة في كرة القدم الأوروبية وحول العالم، وقد قوبل بإدانات على نطاق واسع من جانب سياسيين واتحادات رياضية وكذلك من جانب الجماهير.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن عضو مجلس إدارة بأحد الأندية الإنجليزية الستة المنضمة لخطة البطولة الجديدة، قال إنهم لا يشعرون بالانزعاج إزاء ما وصفه بأنه «ليس حربا أهلية وإنما حرب نووية» في كرة القدم.

وأضاف هذا الشخص، الذي لم يجر الكشف عن اسمه، أن ملاك الأندية ليسوا قلقين بشأن العلاقات العامة، وأن مصلحة اللعبة على نطاق أوسع تشكل أمرا ثانويا بالنسبة لهم.

كذلك أشار إلى أن ملاك الأندية قد يشعرون بالسعادة إزاء إيقاف اللاعبين عن المشاركة الدولية، لأنهم لن يصبحوا مجبرين على السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم «بمقابل مادي قليل للغاية».

خطط دوري السوبر الأوروبي







بنك أمريكي سيمول البطولة على هيئة قروض بنحو 6 مليارات دولار أمريكي للفرق المشاركة



تقام مباريات البطولة في أيام منتصف الأسبوع



يشهد مشاركة 20 فريقا



تقام المنافسات بين أغسطس ومايو



أندية أعلنت عن البطولة





مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام وتشيلسي وليفربول (إنجلترا)



إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس (إيطاليا)



برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)



أبرز الأندية المعارضة





جميع الأندية الألمانية يتقدمها بايرن ميونخ



أياكس الهولندي



باريس سان جيرمان



بماذا هدد الاتحاد الأوروبي؟