كورونا يقصم ظهر النصر أمام فولاذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتقد النصر أكثر من ورقة مهمة عندما يواجه فولاذ الإيراني اليوم على ملعب مرسول بارك في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث يفتقد حلقة الوصل الرابطة بين المدرب واللاعبين بعد إصابة المترجم محمود منان بفيروس كورونا.

كما ضرب فيروس كورونا قائمة الفريق المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، حيث أظهرت الفحوصات أمس وجود 3 إصابات جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 9 بينهم 5 لاعبين أبرزهم حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز.

كما انضم عبدالعزيز العلاوي، وأسامة الخلف إلى فراس البريكان وعبدالرحمن العبيد في قائمة المصابين من اللاعبين، فيما أصيب 3 آخرين في النادي بالفيروس وهم: أخصائي العلاج الطبيعي عبدالله القشعمي، وأحد أفراد العيادة الطبية (بغدان) بجانب مسؤول العهدة إدريس علي.

هدف النصر اليوم

يسعى النصر للتغلب على ظروفه والانفراد بصدارة المجموعة التي يقتسمها معه فولاذ نفسه (4 نقاط لكل منهما).

واستعاد النصر مع مديره الفني الجديد، البرازيلي مانو مينيز نغمة الانتصارات بعد أن أمطر شباك السد القطري 3 /1 في الجولة الماضية، فيما تعادل قبلها مع الوحدات الأردني 0/0.

ويدرك النصر ضرورة كسب مباراة اليوم، خاصة وأن فولاذ تغلب على الوحدات الأردني في المباراة الماضية 1/ 0، ثم تعادل قبلها مع السد 1 /1.

وينتظر أن يدخل مدرب النصر مانو مينيز بنفس التشكيلة التي دفع بها في مواجهة السد، فيما يتسلح مدرب فولاذ بالمهاجم البرازيلي لوسيانو بيريرا ولاعب خط الوسط الجنوب أفريقي أياندا باتوسي.

يشار إلى أن الفريقين لم يسبق أن التقيا في البطولات الآسيوية سابقا.

السد والوحدات

وفي المبارة الثانية بالمجموعة، يرمي السد بكامل ثقله عندما يواجه الوحدات الأردني على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. ويجد السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز مطالبا بالفوز لاستعادة توازنه في المجموعة وتعويض الخسارة الثقيلة من النصر بعد أن تعادل قبلها مع فولاذ.

ويملك السد نقطة وحيدة وهو ذات رصيد الوحدات القادم من خسارة 0/ 1 أمام فولاذ وقبلها التعادل 0/0 مع النصر.

ويأمل مدرب الوحدات عبدالله أبو زمع تحقيق فوز تاريخي على السد في مشواره الأول بالبطولة، وفي اللقاء الأول بين الفريقين بدوري أبطال آسيا.