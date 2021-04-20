بسمه وهبه : شايف نفسك أحسن لاعب في النادي الأهلي ؟..وكهربا: أنا أحسن لاعب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - رد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: هل ترى نفسك أحسن لاعب في الأهلي الآن؟ ، ليرد اللاعب : أنا شايف نفسي أحسن لاعب في مصر.

وقال "كهربا" خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع عبر فضائية "المحور" إنه يريد الفرصة الجيدة، ولكن المشكلات المختلفة هي اللى تعطله وتعيقه.

وأضاف نجم النادي الأهلي،:أنا طموح ولسه في الأهلي مخدتش فرصتي، معربًا عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الكابتن ربيع ياسين والكابتن حسام البدري، معقبًا: فيريرا أفضل مدرب كنت معاه في حياتي.