عمرو أديب لخالد بيومي: ليه ياكابتن الأهلي بمن حضر والزمالك بمن خسر؟..والأخير يرد

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة التي انتهت بنتيجة 2/1، قائلا: هو ليه الأهلي بمن حضر والزمالك بمن خسر؟!.

وسأل عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد" المحلل الرياضي خالد بيومي، قائلا: إزاي الأهلي كسب إمبارح.. هو احنا هنفضل في حكاية الأهلي بمن حضر والزمالك بمن خسر لحد إمتى؟.

وأضاف "أديب": ليه الأهلي كسب امبارح وليه ضيعنا ركلة الجزاء، وليه علي لطفي صد ركلة الجزاء؟"، ليرد خالد بيومي: الأهلي بيلعب دوما على الـ3 نقاط دوي موجودة عندهم في الـ"DNA".

كان الأهلي قد أدي مرانه مساء اليوم دون راحة، في ظل ضغط جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يستعد الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد ٤٨ ساعة من مواجهة الزمالك، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.