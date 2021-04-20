شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي يقترب من المشاركة أمام سموحة بعد تألقه في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادى الأهلى، عن تعافى محمد الشناوي، حارس الفريق الأول، من فيروس كورونا، والذى منعه من المشاركة أمام الزمالك فى مباراة القمة، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات الدورى.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا للحارس البديل على لطفى بعدما نجح في التصدر لركلة جزاء من محمود علاء، بالإضافة إلى العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة، أهمها رأسية محمود علاء في الوقت القاتل، واستحق أن يكون نجم المباراة الأول مع محمد شريف صاحب ثنائية الأهلى في المباراة.

وبعد ساعات قليلة من المباراة، أكد محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، سلبية مسحة محمد الشناوي، ليصبح جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق الأحمر.

ويستعد النادى الأهلي لمواجهة سموحة في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى المصري، في محاولة لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة الدورى.

واقترب على لطفى من المشاركة أساسيا فى مباراة الاهلى وسموحة الأربعاء المقبل، حتى بعد عودة الشناوى ومشاركته في مران الفريق.