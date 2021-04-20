شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يتفوق على مروان حمدي فى قيادة هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، في تقديم أوراق اعتماده للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بعد تألقه اللافت فور نزوله كبديل في الشوط الثاني لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، ونجاحه في تحسين أداء الفريق الأبيض بشكل ملحوظ، ومساهمته في حصول فريقه على ركلة جزاء، لكنها ضاعت عن طريق محمود علاء.

وتفوق الجزيري على مروان حمدي في صراع قيادة هجوم الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد إثبات قدراته الفنية والبدنية لكارتيرون، وتقديم الأداء المنتظر أمام الأهلي، بخلاف أن طريقة لعب الجزيري تتناسب أكثر مع طريقة إدارة كارتيرون لمباريات الزمالك عكس مروان حمدي، حيث يمتاز المهاجم التونسي بالسرعات والمهارات، وهو ما يتوافق مع خطة كارتيرون التي تعتمد على مهاجم وحيد قادر على خلخلة دفاعات الخصم من خلال تحركاته، بينما أداء مروان حمدي يعتمد على القوة الأكثر وإجادته للكرات العرضية، وهذا يحتاج لمساعدة بشكل أكبر من الأطراف وليس من منتصف الملعب.

واقترب الجزيري من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه خلال لقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

وخسر الزمالك من الأهلى مساء الأحد، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

واستأنف الزمالك تدريباته بالأمس استعدادًا للقاء الإنتاج الحربي وفضل الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي كارتيرون، خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.