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شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. الإسماعيلى يفوز على الترجى التونسى بثلاثية فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في السابع من شهر رمضان الموافق يوم 1 نوفمبر 2003 التقى الإسماعيلي مع الترجي التونسي باستاد الإسماعيلية في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأدار المباراة الحكم الجنوب إفريقي جيروم دامون وانتهت بفوز الإسماعيلي 3-1.
مباراة الاسماعيلي والترجي
انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله عبد الرحمن تراوري في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني أدرك راضي الجعايدي التعادل للترجي في الدقيقة 71، لكن الإسماعيلي رد بهدفين سجلهما حسني عبد ربه من ركلة جزاء والغيني جاباتي في الدقيقتين 86 و89.
مباراة الاسماعيلي والترجي
مثل الإسماعيلي: محمد صبحي وعماد النحاس وعمرو فهيم “المعتصم سالم” ومحمد يونس وإسلام الشاطر “محمد عبد الله” وسيد معوض وأحمد الجمل “جاباتي ” وحسني عبد ربه ومحمد حمص وعبد الرحمن تراوري ومحمد محسن أبوجريشة .
ويستعد الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل، فى إطار الأسبوع الــ19 بالبطولة المحلية.
هدفا الدراويش سجلهما الدولى الناميبى بنسون شيلونجو، بعد مشاركته فى الشوط الثانى.
بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم كلا من: محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى ومصطفى فارس فى الدفاع.. محمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى فى الوسط.. شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف فى الهجوم.
وشارك من مقاعد البدلاء كل من: شيلونجو وأرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعة ومحمود دونجا وزياد طارق وعمر هنيدى ومروان شوقى.