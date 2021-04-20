شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. الإسماعيلى يفوز على الترجى التونسى بثلاثية فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السابع من شهر رمضان الموافق يوم 1 نوفمبر 2003 التقى الإسماعيلي مع الترجي التونسي باستاد الإسماعيلية في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأدار المباراة الحكم الجنوب إفريقي جيروم دامون وانتهت بفوز الإسماعيلي 3-1.



مباراة الاسماعيلي والترجي

انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله عبد الرحمن تراوري في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني أدرك راضي الجعايدي التعادل للترجي في الدقيقة 71، لكن الإسماعيلي رد بهدفين سجلهما حسني عبد ربه من ركلة جزاء والغيني جاباتي في الدقيقتين 86 و89.



مباراة الاسماعيلي والترجي

مثل الإسماعيلي: محمد صبحي وعماد النحاس وعمرو فهيم “المعتصم سالم” ومحمد يونس وإسلام الشاطر “محمد عبد الله” وسيد معوض وأحمد الجمل “جاباتي ” وحسني عبد ربه ومحمد حمص وعبد الرحمن تراوري ومحمد محسن أبوجريشة .