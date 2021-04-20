شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وبتروجت فى الجولة الـ18 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 3 / 1 فى إطار الجولة الثامنة عشرة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021.

كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من هليوبوليس على القناة 3 / 2 وبتروجت على الترسانة 3 /0، فيما تم تأجيل لقائى الاتحاد السكندرى مع الجيش والداخلية مع الزمالك.

وتعد هذه الجولة الثانية على التوالى التى يتأجل فيها لقاء الزمالك، فى ظل مشاركته فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس، حيث نجح فى الفوز فى أول وثانى لقاءاته على جى أس يو الكينى وإسبوار الكونغولى على التوالى بنتيجة 3 /0.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 52 نقطة، يليه الزمالك برصيد 44 نقطة، ثم طلائع الجيش برصيد 38 نقطة، ومن بعده الاتحاد السكندرى فى المركز الرابع برصيد 33 نقطة، ثم سموحة فى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.