شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تربك حسابات سيراميكا قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، عن الحلول الفنية والتكتيكية؛ لتعويض الغيابات التي يعانى الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، قبل مواجهة منافسه مصر المقاصة في كأس مصر.

ويفتقد فريق سيراميكا ثلاثة من قوته الضاربة قبل مواجهة مصر المقاصة، وهم: الثنائى صالح جمعة ورجب بكار؛ بسبب الإيقاف، والكاميروني فابريس نجاه، ظهير أيسر الفريق والذى أصيب بمزق في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

ويبحث هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تجهيز البدائل المناسبة في المعسكر الحالي، للتغلب على الغيابات، مشددا على أن الجميع في حالة تركيز تام لتلك المباراة، من أجل الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا، مساء الإثنين، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويتواجد في معسكر سيراميكا 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري، خط الدفاع: عبد الله محمود - أحمد محسن - خالد صبحي - وليد عبد المنعم - طارق سامي، خط الوسط: عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - رجب عمران - محمد توني - عاشور الأدهم - محمود نبيل، خط الهجوم: محمد مسعد - محمد ابراهيم - شادي حسين - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - وينفول كوبيناه.