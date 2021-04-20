صلاح أمين يقترب من التجديد مع وادي دجلة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح أمين مهاجم نادي دجلة، من التجديد مع فريقه بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب هذا الموسم، خاصة بعد تحسن نتائج دجلة في مسابقتي الكأس والدوري الممتاز.

وكشف مصدر في نادي دجلة أن صلاح أمين هو اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم مع الفريق، فيما يرتبط باقي اللاعبين بعقود طويلة مع النادي.

ولعب صلاح أمين 16 مباراة مع دجلة في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف، ولم يشارك في أي مباراة في كأس مصر هذا الموسم.

ويعتبر أمين أقرب اللاعبين الحاليين من الدخول في نادي المائة، حيث تخطى مهاجم فريق وادي دجلة، عدد أهداف الثنائي محمد بركات وعلي أبو جريشة في بطولة الدوري، واصلا رصيده لـ75 هدفا في مسيرته الكروية بالدوري.

ولعب صلاح أمين الموسم الماضى مع مصر المقاصة 20 مباراة شارك فى 7 بشكل أساسى، وحل بديلا فى 13 مباراة، وسجل أربعة أهداف، وصنع هدفا وصنع 7 فرص محققة للتسجيل، ومرر الكرة 7 مرات من 13 بدقة 54%، وبلغت دقة تمريراته القصيرة 68% بواقع 84 تمريرة صحيحة من 124.

صلاح أمين صاحب الـ39 عامًا، ولد فى 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، والنجوم، قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى ثم إلى وادى دجلة، لم يرتد صلاح أمين القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى مباراة وحيدة مع منتخب مصر فى 2 أكتوبر 2009 أمام منتخب موريشيوس، ولكنه يستحق عن جدارة أن يبقى مُتعهد تسجيل الأهداف العالمية فى الملاعب المصرية، بعدما تفنن خلال المواسم الأخيرة فى تسجيل الأهداف الأسطورية التى كشفت عن موهبة لا مثيل لها.

صلاح أمين بدأ مسيرته الاحترافية فى عالم كرة القدم بموسم 2005-2006، ضمن صفوف فريق القناة، قبل أن ينتقل فى الموسم التالى إلى صفوف الإسماعيلى، ولكنه لم يلعب معهم سوى مباراة وحيدة، لينتقل بعدها إلى صفوف الداخلية.

وفى صيف 2008 انتقل صلاح أمين من صفوف الداخلية إلى طلائع الجيش، حيث بدأ مسيرة التألق بعدما أحرز 27 هدفًا فى 85 مباراة خاضها خلال فترة تواجده الأولى فى الفريق العسكري، قبل أن ينتقل إلى سموحة فى موسم 2014-2015، وخاض 22 مباراة بقميص الفريق السكندرى سجل خلالها 6 مباريات.

انتقل بعدها صلاح أمين إلى الإنتاج الحربي، حيث لعب 62 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف طلائع الجيش ويخوض معهم 32 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف.

وشهدت تجربته مع النجوم توهج غير عادى، بعدما نجح فى تسجيل 13 هدفا مع فريقه، ليحتل المركز الرابع فى صدارة هدافى الدورى العام.