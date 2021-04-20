شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. شيكابالا يقلد الكينج محمد منير بعد هدفه فى شباك الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك، والمعروف بعشقه للكينج محمد منير، حيث فاجأ الفهد الأسمر الكاميرات والجماهير بتقليد الكينج منير، عقب تسجيله هدفا فى شباك فريق الداخلية بالدورى العام.

شيكا يغنى على طريقة الكينج



شيكابالا يقلد منير شيكابالا يقلد منير

ويرتبط شيكابالا بعلاقة قوية مع الكينج محمد منير، خاصة أن الثنائى ينتميان لمحافظة أسوان مسقط رأسيهما، وسبق وداعب الكينج منير شيكابالا، وقال في مداخلة لبرنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك: "شيكابالا حبيبي ولكنه لا يسمع كلامي".