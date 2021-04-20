شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة للاعبي الإسماعيلي بعد ودية الشرقية بفرمان إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، تدريبات إضافية للاعبين عقب مواجهة الشرقية وديا، والتى انتهت بانتصار الفريق بهدفين دون رد،

حيث يتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالمعدلات البدنية قبيل استئناف مسابقة الدورى بملاقاة الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل فى الأسبوع الــ19.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، اجتماعا مطولا مع شكرى نجيب، مهاجم الفريق، عقب الودية التى أقيمت منذ قليل أمام فريق الشرقية، واستهدفت الجلسة العمل على تحفيز اللاعب وحثه على تقديم مزيد من التألق والتميز بقميص الدراويش، ومساعدته فى تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويتطلع إيهاب جلال وجهازه المعاون لتحفيز اللاعبين بشكل مستمر؛ من أجل خلق الدافع لديهم لتقديم أفضل ما لديهم فى الملعب.