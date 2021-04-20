شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تجرى مسحة كورونا.. ومؤتمر صحفى لأروابارينا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة نادي بيراميدز المسحة الرسمية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والخاصة بمباراة نكانا الزامبي في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وبمجرد أن وصلت بعثة الفريق إلى مدينة ندولا الزامبية خضع جميع أفرادها للمسحة بفندق الإقامة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة من عصر الأربعاء على نظيره نكانا الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

ويعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للحديث عن استعدادات فريقه لخوض مباراة نكانا.

وسيقام المؤتمر الصحفي بقاعة مؤتمرات استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية في الثانية والنصف ظهرا قبل انطلاق المران الأخير لبيراميدز على نفس الملعب.