شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رجالة اليد "حاجة تفرح" بعد نكد إمبارح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص حازم إمام، نجم الزمالك سابقا، على تهنئة فريق رجال كرة اليد بالفوز بلقب دورى المحترفين، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة 18 / 17 فى المباراة الفاصلة لتحديد البطل، التى أقيمت مساء الإثنين على صالة حسن مصطفى.
وكتب حازم إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ألف مبروووووك رجالة اليد حاجة تفرح بعد نكد إمبارح".
يقصد إمام بـ"نكد إمبارح"، خسارة فريق الكرة أمام الأهلي، فى مؤجلة الدورى الممتاز بنتيجة 2 / 1 على صعيد كرة القدم.
وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 11 / 10 لصالح الزمالك، فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبى الزمالك، وسط محاولات لاعبى الأهلي لتقليل الفارق حتى وصوله إلى هدف فى نهاية الشوط الذى شهد تألق الحارسين محمد على حارس الزمالك، وعبد الرحمن طه حارس الأهلى.
أما الشوط الثانى فشهد ندية قوية بين الفريقين، وسط مواصلة تألق الحارسين، ونجح نجما الزمالك يحيى الدرع وأحمد الأحمر، فى صناعة الفارق بفضل الخبرات.
جاء إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.
استطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.
وسمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك، بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.
كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.
ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن تقام فى اليوم التالى مباراتا تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.