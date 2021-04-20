شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رجالة اليد "حاجة تفرح" بعد نكد إمبارح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حازم إمام، نجم الزمالك سابقا، على تهنئة فريق رجال كرة اليد بالفوز بلقب دورى المحترفين، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة 18 / 17 فى المباراة الفاصلة لتحديد البطل، التى أقيمت مساء الإثنين على صالة حسن مصطفى.

وكتب حازم إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ألف مبروووووك رجالة اليد حاجة تفرح بعد نكد إمبارح".

يقصد إمام بـ"نكد إمبارح"، خسارة فريق الكرة أمام الأهلي، فى مؤجلة الدورى الممتاز بنتيجة 2 / 1 على صعيد كرة القدم.