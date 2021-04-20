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شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز على الشرقية بثنائية وديا.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز الإسماعيلى على الشرقية بهدفين دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، ضمن سلسلة تجارب الفريق، استعدادا لاستكمال مشواره بالدورى المحلى.

 

الإسماعيلي

 

ويستعد الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل، فى إطار الأسبوع الــ19 بالبطولة المحلية.

 

الإسماعيلى 1

 

هدفا الدراويش سجلهما الدولى الناميبى بنسون شيلونجو، بعد مشاركته فى الشوط الثانى.

 

الإسماعيلى 2

 

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم كلا من: محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى ومصطفى فارس فى الدفاع.. محمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى فى الوسط.. شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف فى الهجوم.

 

الإسماعيلى 3

 

 

وشارك من مقاعد البدلاء كل من: شيلونجو وأرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعة ومحمود دونجا وزياد طارق وعمر هنيدى ومروان شوقى.

 

الإسماعيلى

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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