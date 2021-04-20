شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يقود الإسماعيلي للفوز على الشرقية بثنائية وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الإسماعيلى على الشرقية بهدفين دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، ضمن سلسلة تجارب الفريق، استعدادا لاستكمال مشواره بالدورى المحلى.

ويستعد الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل، فى إطار الأسبوع الــ19 بالبطولة المحلية.

هدفا الدراويش سجلهما الدولى الناميبى بنسون شيلونجو، بعد مشاركته فى الشوط الثانى.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم كلا من: محمد فوزى حارس مرمى، محمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى ومصطفى فارس فى الدفاع.. محمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى فى الوسط.. شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف فى الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من: شيلونجو وأرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعة ومحمود دونجا وزياد طارق وعمر هنيدى ومروان شوقى.