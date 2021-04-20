شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 69/78 ويُتوج بطلا لدوري الجمهورية لشباب كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الزمالك من الفوز ببطولة دوري الجمهورية لكرة السلة تحت 20 سنة، بعد التغلب على النادي الأهلي 69/78 في مباراة فاصلة خاضها الفريقان، مساء الإثنين، فى صالة نادي الشرقية للدخان بالجيزة.

وأقيمت منافسات بطولة الجمهورية تحت 20 سنة على صالة الشرقية للدخان في السادس من شهر أبريل الجاري، بمشاركة الجزيرة والأهلي والزمالك وطلائع الجيش وجزيرة الورد وسبورتنج.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 67/87، ليحصل الزمالك على البطاقة الأولى للتأهل للمباراة الفاصلة، قبل أن يلحق به النادي الأهلي، ويحصل على بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 44/58.