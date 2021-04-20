هيثم فاروق يعلق على قرار منح شارة قيادة المنتخب لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، بقرار منح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بغض النظر عن الأقدمية، مشيرا إلى أن ذلك يعادل جائزة "بالون دور" في إفريقيا.

وقال فاروق، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" اليوم الإثنين: "حسام البدري اتخذ قرارا تاريخيا بمنح شارة قيادة منتخب مصر إلى محمد صلاح، حيث كسر الروتين بعدما كان النظام في مصر منذ أكثر من 100 عام هو الأقدمية".

وأضاف: "من الواضح أن صلاح حزين حاليا، لكن شارة القيادة ستفرق معه كثيرا لأنه أيقونة ومثل أعلى لكثير من الشباب، وسبق أن طالبت بمنحه الشارة بغض النظر عن الأقدمية لأنه رجل غير عادي، هذا قرار استثنائي للاعب كرة غير استثنائي".

وأكمل محلل قنوات بي إن سبورتس: "صلاح له مشاريع خيرية وحملات للتوعية من مخاطر الإدمان، وأدت إلى نقص عدد كبير من المدمنين من الشباب في مصر، لذلك أعتقد أنه سعيد وفخور بالحصول على شارة القيادة".

وتابع: "رغم حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، إلا أن ذلك القرار يعادل جائزة البالون دور التي تُمنح لأفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لأنه جاء كتكريم من بلده مصر".

وواصل: "إنجلترا احتلت مصر عسكريا على مدار 70 عاما، لكن صلاح الذي يخوض عامه الرابع في إنجلترا احتل عقول الإنجليز رياضيا بالصورة التي يقدمها كرياضي، وكرويا بالإنجازات والألقاب الفردية التي حققها مع ليفربول ولنفسه".

وأتم هيثم فاروق تصريحاته قائلا: "كان يجب أن نثمن على قرار منح شارة القيادة المنتخب لمحمد صلاح، لقد صنع حالة في إنجلترا أتمنى استمرارها، وأتمنى أيضًا أن ينهي هذا الموسم كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز".