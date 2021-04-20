ليدز يوجه ضربة جديدة لليفربول في بريميرليج بحضور "البديل" صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تلقى ليفربول ضربة جديدة بفقدان نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ليدز يونايتد (1-1) ضمن منافسات الجولة 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المبارة شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي بقرار من مدربه الألماني يورجن كلوب لم يفصح بعد عن أسبابه، قبل أن يعود اللاعب المصري للمشاركة في الدقيقة 71.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31، لكن أصحاب الأرض تعادلوا في الدقيقة 87 عن طريق جاك هاريسون.

التعادل عرقل ليفربول في سعيه نحو المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، ورفع رصيده إلى 53 نقطة فقط ليستقر في المركز السادس بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس الذي لعب مباراة أقل.