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ليدز يوجه ضربة جديدة لليفربول في بريميرليج بحضور "البديل" صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تلقى ضربة جديدة بفقدان نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ليدز يونايتد (1-1) ضمن منافسات الجولة 32 في الممتاز.

المبارة شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي بقرار من مدربه الألماني يورجن كلوب لم يفصح بعد عن أسبابه، قبل أن يعود اللاعب المصري للمشاركة في الدقيقة 71.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31، لكن أصحاب الأرض تعادلوا في الدقيقة 87 عن طريق جاك هاريسون.

التعادل عرقل ليفربول في سعيه نحو المربع الذهبي للتأهل إلى الموسم المُقبل، ورفع رصيده إلى 53 نقطة فقط ليستقر في المركز السادس بفارق نقطة عن الخامس الذي لعب مباراة أقل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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