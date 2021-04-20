مصدر لـ"الخليج 365": رمضان صبحي اتفق مع بيراميدز على الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل بيراميدز أن النادي ليس لديه مانع في بيع رمضان صبحي لاعب الفريق عقب دورة الألعاب الأوليمبية الصيف المُقبل بطوكيو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن رمضان صرح للمقربين منه داخل الفريق أنه اتفق مع الإدارة على ذلك منذ فترة قصيرة.

وتابع أن الإدارة ليس لديها مانع في بيع رمضان ولكن في حالة وجود عرض جيد من الناحية المادية و الفنية لكي يستفاد النادي واللاعب.

وأشار المصدر إلى أن رمضان يفتقد أشياء كثيرة في بيراميدز كانت تتوفر له في الأهلي وهو ما أثر عليه نفسيا داخل الفريق.

وذكر المصدر أن رمضان صبحي قرر السفر خارج مصر للاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية وذلك بعد الأولمبياد المقبلة التي ستقام في طوكيو.