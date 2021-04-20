الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلًا لدوري كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

توج نادي الزمالك بطلًا لدوري السوبر لكرة اليد 2020-2021 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 18-17 في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح الزمالك في إنهاء الشوط الأول متفوقًا على الأهلي بنتيجة 11-10 بعدما تقدم لمدة 30 دقيقة مع محاولات من القلعة الحمراء للعودة كانت نتيجتها التعادل ثلاث مرات عند الأهداف الرابع والسادس والتاسع.

واستطاع الأهلي أن يعود في الشوط الثاني ليتقدم بفارق هدفين، لكن تفوقه لم يدم طويلًا ليعود الزمالك في النتيجة ويتقدم في الدقائق الأخيرة لينهي المباراة متفوقًا بفارق هدف.

ولجأ الفريقان للعب مباراة فاصلة اليوم، بعدما تعادلا في المواجهة الأخيرة بدوري السوبر يوم الجمعة الماضية، ليتساويا في رصيد النقاط بنهاية المسابقة.

ويعد هذا اللقب هو الـ17 للزمالك في رصيد بطولاته بدوري سوبر كرة اليد، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 لقب للبطولة.