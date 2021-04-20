فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الكويت والساحل في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الكويت والساحل في الدوري الكويتي stc، ضمن مباريات اليوم الاثنين 19-4-2021، لحساب الجولة 11.

حقق الكويت فوزاً ثميناً أمام ضيفه الساحل بنتيجة 3-2، ليقفز الى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الكويتي مؤقتاً، قبل نهاية الجولة.

تقدم الكويت فى نتيجة المباراة فى الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب “أحمد العكايشي”، قبل ان يتعادل الساحل فى الدقيقة 35 من ضربة جزاء أيضاً والذي نفذها “تاليسون لوكاس سوزا”، وانتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

وفى الشوط الثاني عاد الكويت وتقدم مجدداً عبر نفس اللاعب “أحمد العكايشي” فى الدقيقة 60، وفى الدقيقة 85 سجل العكايشي هدفه الشخصي الثالث (هاتريك)، لتصبح النتيجة 3-1.

وقبل انطلاق صافرة النهاية بدقيقتين فقط سجل “تاليسون لوكاس سوزا” هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، ثم أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً عن فوز الكويت بنتيجة 3-2.

وسعي الكويت اليوم الى تعويض خسارته الجولة الماضية أمام “العربي” في لقاء القمة، وسعي لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد إبتعاده بشكلٍ كبير عن المنافسة على اللقب.

بهذه النتيجة تقدم نادي الكويت الى المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “العربي”، وفي رصيده 20 نقطة، جمعها من 11 مباريات، فاز في 5 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر مرة واحدة.

على الجانب الآخر تراجع نادي الساحل الى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الكويتي stc برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وفاز نادي الساحل مرتين فقط هذا الموسم في الدوري الكويتي، ولم يعرف الانتصار في آخر 6 مباريات وبالتحديد منذ الجولة الرابعة، ما يجعله مهددًا بالدخول في منطقة الخطر.

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