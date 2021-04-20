الامارات | الوحدة يتحدى سوء الحظ في المواجهة الآسيوية الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتحدى سوء الحظ في المواجهة الآسيوية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوحدة إلى فك صيامه عن الانتصارات في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، عندما يواجه الريان القطري، على استاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا، عند الساعة 18:30 من مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ويأمل رجال المدرب الهولندي تين كات أن يتخلصوا من سوء الحظ الذي حرمهم الانتصار على بيرسبوليس الإيراني، وغوا الهندي، في الجولتين الماضيتين اللتين اكتفى فيهما بنقطة واحدة من الأخير، ليحتل المركز الثالث في مجموعته، فيما يحتل الريان المركز الأخير بالمشاركة مع الوحدة بالرصيد نفسه من النقاط، لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف.

وبات لزاماً على الوحدة الخروج بنتيجة إيجابية، على أمل المنافسة على بطاقة التأهل كأفضل ثانٍ عن المجموعات الـ10 للبطولة، حيث يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول، إلى جانب أفضل ستة فرق تحصل على المركز الثاني. واقترب بيرسبوليس، الذي يلاقي غوا الليلة، من حجز بطاقة التأهل عن المجموعة الخامسة، بعد أن حقق الفوز في أول مباراتين على حساب الوحدة بهدف دون رد، وعلى الريان 3-1. ولن يكون طريق الوحدة مفروشاً بالورود للخروج بالنتيجة المطلوبة، خصوصاً أن الريان يتسلح بخبرة مدربه الفرنسي لوران بلان، إذ قدم مباراة مثالية أمام بيرسبوليس، وكان قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية لولا حالة عدم التركيز التي ظهر عليها قرب نهاية المباراة، والتي شكا منها المدرب الفرنسي.

ويتوجب على أصحاب السعادة، إذا ما أرادوا تحقيق الفوز، أن يتخلصوا من العقم التهديفي الذي لازمهم في المباراتين الماضيتين، رغم الفرص المتعددة التي سنحت لهم، والتي كانت كفيلة بتغيير الوضعية التي أصبح عليها الفريق الإماراتي حالياً.

وصادف السوري، عمر خريبين، سوء حظ غير طبيعي، خصوصاً في مباراة غوا، إذ أضاع أربع فرص مُحققة للتسجيل وهو على مسافة قريبة من المرمى، بسبب تألق الحارس الهندي. ولكن الوحدة يتسم بقوة خط دفاعه، بقيادة المخضرم فارس جمعة، الذي أبلى بصورة مثالية في البطولة الآسيوية حتى الآن. ويتوقع أن يدخل الوحدة اللقاء بالتشكيلة نفسها التي لعب بها مباراة غوا، مع احتمالية إجراء تغيير واحد بالدفع بصاحب الخبرة خميس إسماعيل على حساب عبدالله سالمين المصاب.

- الوحدة مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أملاً في المنافسة على بطاقة تأهل.

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