الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
الوحدة - الريان 18:30
القوة الجوية - تراكتور 19:00
يرسيوليس - جوا 21:00
الشارقة - باختاكور 22:00
السد - الوحدات 22:00
فولاد - النصر 22:00
تشيلسي - برايتون 23:00
هيلاس - فيورنتينا 22:45
الدوري الألماني
كولن - لايبزيغ 20:30
بايرن ميونيخ - ليفركوزن 22:30
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