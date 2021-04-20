الامارات | معسكر إعداد لـ «قوى أصحاب الهمم» في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إعداد لـ «قوى أصحاب الهمم» في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريق ألعاب القوى من أصحاب الهمم (مضمار وميدان) وجهازه الفنّي معسكر إعداد بمدينة العين يستمر حتى 8 مايو المقبل.

ويهدف المعسكر إلى إعداد اللاعبين للمشاركة في بطولتي الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم، حيث تقام بمدينة نوتويل السويسرية خلال مايو المقبل، وكذلك دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو عاصمة اليابان.

وحسب بيان صحافي يتطلع الجهاز الفني إلى الوقوف على أفضل العناصر تحقيقاً للأرقام في ألعاب الجلّة والصولجان والقرص وسباقات مسافات 100 و800 و1500 و5000 متر، بالإضافة إلي سباق الماراثون، لاختيار أفضل اللاعبين تمهيداً لمشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى وإعداد اللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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