الامارات | الشارقة يطلب من باختاكور النقطة السابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب من باختاكور النقطة السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الشارقة تحدياً جديداً في دوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم 2021، عندما يلتقي عند الـ10 من مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة، فريق بختاكور الأوزبكي، الملقب بـ«الأسود»، ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية، إذ يأمل الشارقة حصد نقاط هذه المباراة وبلوغ النقطة السابعة، وتعزيز الصدارة التي يعتليها حالياً برصيد أربع نقاط.

ويتطلع الشارقة لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة، بعد فوزه على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، سجله لاعب خالد باوزير، في حين تعادل في المباراة الثانية أمام تراكتور الإيراني دون أهداف.

وتعد المواجهة مهمة بالنسبة للشارقة، وفي حال فوزه سيقطع شوطاً في العبور إلى الدور الثاني.

ورغم الظروف الصعبة التي واجهها الشارقة خلال الجولتين الماضيتين بفقدانه عناصر مؤثرة بسبب الإصابات، إلا أن مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري خلق توليفة جيدة من اللاعبين، حققوا حتى الآن ما هو مطلوب منهم في النقص الذي يعيشه الفريق بغياب أبرز عناصره الرابحة، إيغور كورنادو بداعي الإصابة.

ويتطلع الشارقة أيضاً للمحافظة على شباكه نظيفة، إذ لم تستقبل حتى الآن أي هدف، رغم مرور جولتين على انطلاقة البطولة، ما يعد مؤشراً إيجابياً على تماسك الدفاع، في ظل وجود عناصر مميزة، مثل قائد الفريق شاهين عبدالرحمن، الذي شهد مستواه الفني تطوراً ملحوظاً، إلى جانب وجود حارس المرمى عادل الحوسني، الذي يقدم مستوى فنياً متطوراً خلال المواسم الأخيرة في الدوري، وقاد فريقه لانتصارات عدة من خلال محافظته على شباكه نظيفة.

في المقابل، يعتبر باختاكور من الفرق العريقة في الدوري الأوزبكي، ولديه تجربة وخبرة كبيرة في البطولات الآسيوية.

وحصد باختاكور حتى الآن نقطتين بتعادله أمام تراكتور 3-3 في افتتاح البطولة، وأمام القوة الجوية دون أهداف.

وفي المباراة الأولى عند الساعة السابعة من مساء اليوم، يلتقي القوية الجوية من دون نقاط مع تراكتور، وله نقطتان في مواجهة قوية وصعبة للفريقين.

- «الملك» لم يستقبل حتى الآن أي هدف رغم مرور جولتين على انطلاقة البطولة.

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