الامارات | الجزيرة وشباب الأهلي يخوضان تحدي نهائي كأس الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة وشباب الأهلي يخوضان تحدي نهائي كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم صوب الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد بمدينة العين، التي تحتضن مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، وهي المنافسة التي سيسدل عليها ستار الموسم، بعد أن كان شباب الأهلي توج بلقب كأس نائب رئيس الدولة، فيما فاز النصر بلقب الدوري.

وجاء تأهل الجزيرة عقب الفوز على النصر 3-1 في الدور ربع النهائي، وتجاوز العين بالنتيجة نفسها في المربع الذهبي، في المقابل فاز شباب الأهلي في ربع النهائي على الوصل 3-صفر، بينما تخطى بني ياس في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news