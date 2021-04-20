الامارات | 3 مباريات في افتتاح كأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في افتتاح كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، منافسات كأس رئيس الدولة لكرة اليد، إذ تقام ثلاث مباريات لحساب الدور التمهيدي، حين يلتقي شباب الأهلي ومليحة على صالة نادي الوصل، والعين وبني ياس على صالة الجزيرة، فيما تستضيف صالة شباب الأهلي لقاء الوصل والظفرة. ويتأهل الفائز من شباب الأهلي ومليحة للقاء دبا الحصن، على أن يواجه الفائز من بني ياس والعين فريق الجزيرة، ويلتقي الفائز من الوصل والظفرة مع النصر.

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