الامارات | وصيف هدافي «الهواة»: العروبة صعد إلى دوري المحترفين بـ «لمسة مدرب»

شكرا لقرائتكم خبر عن وصيف هدافي «الهواة»: العروبة صعد إلى دوري المحترفين بـ «لمسة مدرب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب العروبة، النيجيري فيكتور نوانيري، وصيف هدافي دوري الدرجة الأولى، أن بداية الفريق في المنافسات لم تكن توحي بأنه سيصعد إلى دوري الخليج العربي أو الفوز بالدرع، بعد النتائج السلبية في أول ثلاث مباريات، لولا اللمسة المميزة للمدرب التونسي فتحي العبيدي، قبل أن تحدث نقطة التحول التي جاءت بعد الفوز على الإمارات (3-2) في الجولة الرابعة، وهي المباراة التي غيرت المسار بشكل كبير، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بدعم من إدارة النادي طلب منا المدرب فتحي العبيدي، بعد الجولة الثالثة، خوض كل مباراة على أنها نهائي، وأكملنا الدوري ونحن نلعب بهذا الأسلوب، وهي ثقافة مهمة، أسهمت في الصعود، ولمسة ذهنية وفنية مميزة. وعلى الرغم من البداية الضعيفة، لكنني توقعت أن يكون هذا الموسم رائعاً بالنسبة لي، فقد كنت أشعر بذلك، لكني لم أكن أعرف كيف سيكون».

وعن تسجيله 15 هدفاً حاسماً أسهمت في الصعود، قال فيكتور نوانيري: «لم يكن مهماً بالنسبة لي أن أكون ثاني الهدافين، لكنني بعد كل هدف أسجله كنت ألمس تحسن حظوظ الفريق، لذلك اجتهدت كثيراً، مادامت الأهداف تساعد الفريق».

وفيما إن كان سيبقى مع العروبة أو يعود إلى فريقه الأصلي المعار منه فريق حتا، قال: «لا أعلم شيئاً عن الموسم المقبل، لأنني مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل مع حتا، والموضوع سيكون بين العروبة وحتا، وأنا سعيد مع الفريقين، وسأحترم القرارات التي تتخذ بشأن ذلك، والفريقان هما من سيقرر مصيري».

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