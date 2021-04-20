شكرا لقرائتكم خبر عن حرق قميص ليفربول ومطاردة لحافلة الفريق .. جماهير الريدز ترفض السوبر ليج .. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفعت جماهير ليفربول الإنجليزي لافتات رافضة بقوة المقترح الجديد من 12 نادياً بينهم ليفربول على إقامة السوبرليج الذي أعلن النادي الإنجليزي موافقته ومشاركته خلال هذه البطولة الجديدة المقترح إقامتها خلال الفترة المقبلة.

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جماهير ليفربول ترفع لافتات ضد السوبر ليج

ورفع عدد من الجماهير لافتات خارج ملعب أنفيلد معقل ليفربول، بموقف ناديهم كتب على أحدهما: «جماهير ليفربول ضد بطولة السوبر ليج»، وعلى الأخرى «عار عليكم، فلترقد بسلام يا ليفربول 1892- 2021». خارج الانفيلد، الجماهير ترفع اللافتات ضد دوري السوبر الاوروبي ويطالبون برحيل ملاك النادي FSG.

وفقا لما نشره موقع E P L W O R L D على تويتر، الإتحاد الأوروبي سيناقش يوم الجمعة هل سيتم طرد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، في حال تم ذلك فسيتم إما تتويج باريس سان جيرمان أو عودة بايرن ميونخ وبورتو وبوروسيا دورتموند ليكملون البطولة مع باريس سان جيرمان.