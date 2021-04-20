في المباراة الفاصلة.. الزمالك يُعيد الابتسامة لجماهيره ويتوّج بطلاً لدوري السوبر لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج نادي الزمالك بطلًا لدوري السوبر لكرة اليد، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 18-17، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقًا على الأهلي بنتيجة 11-10 بعدما تقدم لمدة 30 دقيقة مع محاولات من القلعة الحمراء للعودة كانت نتيجتها التعادل ثلاث مرات عند الأهداف الرابع والسادس والتاسع.

وتمكن الأهلي من العودة في الشوط الثاني ليتقدم بفارق هدفين، لكن تفوقه لم يدم طويلًا ليعود الزمالك في النتيجة ويتقدم في الدقائق الأخيرة لينهي المباراة متفوقًا بفارق هدف.

ولجأ الفريقان للعب مباراة فاصلة اليوم، بعدما تعادلا في المواجهة الأخيرة بدوري السوبر يوم الجمعة الماضية، ليتساويا في رصيد النقاط بنهاية المسابقة.

ويعد هذا اللقب هو الـ17 للزمالك في رصيد بطولاته بدوري سوبر كرة اليد، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 لقب للبطولة